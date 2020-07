Cesar en Jeanette zestig jaar samen na een dans bij Petakker Didier Verbaere

28 juli 2020

12u43 0 Wetteren Cesar Joliet en Jeanette Vervondel vierden in Wetteren hun zestigste huwelijksverjaardag. Elf maanden na een eerste dans bij Petakker, huwen ze in juli 1960.

Cesar (86) is geboren in Heusden en gaat al op zijn 12de werken bij landbouwers in de buurt. Na de gemeenteschool gaat hij eerst aan de slag in een tapijtweverij en nadien werkt hij 26 jaar lang in de stoelenfabriek Lamaire in Melle en in de keuken van de nieuwe kliniek van Wetteren. Zijn carrière sloot hij af bij de Groendienst van de gemeente. Jeanette (80) is een geboren en getogen Wetteraar uit Westrem. Haar broer Lucien Vervondel zou later een gekend figuur worden in Wetteren als OCMW-raadslid voor de socialisten.Ze liep er school bij de nonnetjes en werkte daarna 11 jaar als stikster bij Blue Star. Als haar moeder overlijdt, is ze een jaar thuis gebleven om voor haar grootvader, vader en haar zoon te zorgen. Nadien gaat ze terug aan de slag in Oordegem bij wasserij Sint-Martinus. Eerst helpt ze er in de wasserij en later wordt ze strijkster 1ste klasse in de nieuwkuis. Ze heeft er 35 jaar gewerkt tot ze er met pensioen kan.

Cesar en Jeanette hebben elkaar leren in de danszaal bij Petakker tijdens de septemberkermis van 1959. Zij was 19, hij 24. Cesar neemt het initiatief en vraagt de mooie Jeanette ten dans. Na 3 maanden wilt Cesar al trouwen, maar uiteindelijk hebben ze toch 11 maanden gewacht tot juli 1960. Ze hebben één zoon Patrick en één kleinkind Magalie. In hun vrije tijde genieten ze van boogschieten. Cesar heeft ook heel lang met de duiven gespeeld. Vandaag gaan ze tweemaal per maand mee met de bus voor demonstratiereizen. Cesar werkt nog graag in zijn tuin en moestuin.

Ze zijn beiden ook lid van OKRA-Massemen en van de Bond 3de Leeftijd Westrem. Jeanette zegt dat ze met Cesar het groot lot heeft gewonnen, mocht ze het 60 jaar vroeger hebben geweten dan had hij geen elf maanden moeten wachten op een trouwfeest.