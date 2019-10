Cécile Raman viert 100ste verjaardag in bomvol Winterhof Didier Verbaere

01 oktober 2019

20u08 4 Wetteren In een afgeladen feestzaal van Hotel Winterhof in Den Boskant in Wetteren werd dinsdagavond de 100ste verjaardag gevierd van Cécile Raman. Ze zag het levenslicht op 1 oktober 1919 en woont nog steeds thuis in haar boomkwekerij woning in de wijk. Het Houten Muziek van Den Boskant verraste haar met een optreden en bloemen.

Cécile Raman werd geboren in het gezin met vijf kinderen van Casimir Raman en Delphine De Kezel. Het gezin heeft niks te kort. Vader is directeur van de Brouwerij De Hoop en gemeenteontvanger in Laarne. Hij had ook een bloemisterij op Jabeke. Maar hij overlijdt jong op 47-jarige leeftijd en ook moeder Delphine sterft als Cécile amper 16 jaar is. Haar muzikale ambities bergt ze op om te gaan werken als kamermeisje bij een familie in Merelbeke. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ze ook een tijd in Duitsland gewerkt.

Ze huwt op 1 april 1943 met Cesar Braeckman, zoon van boomkweker Louis. Vandaag woont Cécile nog steeds in het huis aan de Smetledesteenweg dat ze samen met haar man bouwde. Ze kregen twee kinderen : Christelle en Guy. Die zorgden voor vier kleinkinderen Kleo, Maya, Tim en Linde. En twee achterkleinkinderen Norah en Miro. Haar man is helaas ook vroeg overleden op 16 juni 1974. Sindsdien gaat al haar aandacht naar de familie voor wie ze graag kookt en breit. Dankzij de verzorging van familiezorg en haar nageslacht woont ze nog steeds zelfstandig thuis. Ze is trots op haar familie en heeft nog een prima geheugen. “Hard werken maar ook veel lachen en plezier maken is het geheim van een lang leven”, zegt ze.