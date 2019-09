CC Nova trapt af met een dag vol voorstellingen en spektakel Didier Verbaere

20 september 2019

14u39 2 Wetteren Het cultuurseizoen van CC Nova aan de Molenstraat in Wetteren start op zaterdag 21 september met de happening : CC Nova trapt af. De hele dag kan je in en rond het cultureel centrum en in de bibliotheek proeven van gratis voorstellingen.

Nova trapt het af start reeds om 10 uur in de bibliotheek met Het Kabinet van Het Vlooienkabinet, een intens spektakel van de kleinste artiesten ter wereld. Op het terras van de bib kan je om 12 uur kennis maken met de jonge theatermaker Maxime Waladi achter zijn fornuis en van lokale helden Gairy Humball. In CC Nova is er om 13.30 uur Ludo & Arsène en hun acrobatische ladder. Pakman van jongleur Stijn Grupping en drummer Frederik Meulyzer brengen livemuziek en pittige dialogen aan de straatkant van Nova om 14, 15.30 en 17 uur. En in de foyer is er Trip Tout Petit, het boekingskantoor voor kleine intieme dag-droom-reisjes. Studio Flamingo laat de kinderen knutselen en ook ’s avonds is er heel wat te beleven met Sprookjes enzo, een vuurspektakel van Incontri#2. Sir Jeffrey’s Outdoor Cooking Club stilt doorlopend de honger.