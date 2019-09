Car Free Day : Personeel Wetteren verzamelt 30 planten en 5 bomen met 1.026,85 duurzame kilometers Didier Verbaere

19 september 2019

13u39 0 Wetteren Het gemeente- en OCMW-personeel van Wetteren kwam donderdag op een duurzame manier naar het werk naar aanleiding van Car Free Day. Het streefdoel om 1.000 kilometer autoverplaatsingen uit te sparen werd met 1026,85 kilometer meer dan gehaald. De gemeente beloonde elke 50 kilometer met een vaste plant en elke 200 kilometer met een nieuwe boom en gaat 30 vaste planten en 5 bomen aanplanten.

Car Free Day is de internationale dag van de duurzame mobiliteit. Wetteren riep haar personeel op om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen. Die kilometers zet het gemeentebestuur om in meer groen voor de gemeente. “In totaal werden 1026,85 kilometers afgelegd te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend. 58 personeelsleden lieten vandaag hun auto thuis. Hierdoor werd 100 kilogram smog uitgespaard. Hopelijk werkt dit stimulerend voor de rest van het jaar”, zegt Annemie De Pauw van de gemeente.

Tijdens het volgende plantseizoen worden de nieuwe struiken en bomen op een geschikte plaats aangeplant op het grondgebied. “Zo kunnen alle Wetteraars meegenieten van het resultaat.”