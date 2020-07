Campus Kompas verplaats proclamatie en profiteert van versoepelde maatregelen Didier Verbaere

02 juli 2020

21u04 0 Wetteren De proclamatie en diploma uitreikingen van de afgestudeerden op Campus Kompas van GO! Wetteren vonden pas donderdagavond plaats. “Op die manier konden we dankzij de versoepelingen van de maatregelen op 1 juli tweehonderd mensen uitnodigen”, zegt directeur Yvan Vonck.

Terwijl overal de laatstejaars hun diploma’s reeds maandag en dinsdag kregen, moesten de leerlingen van het GO! onderwijs in Wetteren nog twee dagen extra geduld oefenen. “Vanaf 1 juli mochten we groepen tot 200 personen ontvangen. De traditionele proclamatie in CC Nova lieten we schieten en we organiseerden het hier op onze campus waar we de nodige ruimte hebben”, zegt directeur Yvan Vonck.

En dus mochten alle leerlingen van het 6de en 7de jaar ook twee personen meebrengen. Ze werden in twee rondes met telkens zo’n 125 personen op school verwacht. De school nodigt ook elk jaar een prominente promotor uit die de jongeren een vrijgeleide geeft naar hun verdere studiecarrière. Donderdagavond kwam Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van het GO!, in eigen persoon de leerlingen toespreken.