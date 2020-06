Campus Kompas lanceert nieuw logo en innovatieve aanpak vanaf september Didier Verbaere

24 juni 2020

15u50 0 Wetteren Campus Kompas van het GO! in Wetteren heeft een nieuw logo en een nieuwe website gelanceerd. “We willen zo onze nieuwe innovatieve aanpak onder de aandacht brengen met de bijhorende slogan ‘onderwijs ondersteboven’”, zegt directeur Yvan Vonck.

“In onze dagdagelijkse werking baseren we ons op de nieuwste inzichten op hedendaags onderwijs. Wij bieden leerlingen onderwijs op maat. Ze krijgen grip op hun eigen leerproces en leren eigen keuzes maken. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen dit zomaar kan van zodra hij of zij op onze school start. Daarom vertrekken we vanuit heel veel structuur, die echter flexibel kan worden ingevuld. Een leerling zal stapsgewijs meer ruimte krijgen naarmate hij verder in het leerproces evolueert”, zegt Toon Lapage, directeur van de eerste graad.

Een leerling zal stapsgewijs meer ruimte krijgen naarmate hij verder in het leerproces evolueert Toon Lapage, directeur van de eerste graad

Leerling maakt eigen keuzes

Het project wordt volgend jaar ook verder uitgebreid naar de A-stroom waar bijvoorbeeld vakken worden geclusterd. Zo kan de ene leerling bijvoorbeeld kiezen om een uurtje extra te spenderen aan wiskunde, waar een andere leerling zelfstandig aan de slag gaat met natuurwetenschappen, terwijl een derde een coachingsgesprek heeft met één van de aanwezige leerkrachten.

“We willen leerlingen afleveren die uitblinken in zelfstandigheid, ambitie en ook een open blik hebben op de maatschappij van morgen. Hiervoor werken we in een sfeer van verdraagzaamheid en vertrouwen, in een groene omgeving waar we samen de leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt of de gepaste vervolgopleiding in het hoger onderwijs of aan de universiteit”, zegt Yvan Vonck, directeur van de tweede en derde graad. Meer info op www.campuskompas.be