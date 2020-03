Campus Kompas kleurt geel op Big Yellow Friday voor leverpatiënt Juul (14)

Wetteren

Vandaag is het Big Yellow Friday, een dag waarop chronische leverziekten bij kinderen en jongeren onder de aandacht wordt gebracht. In Wetteren kleurde Campus Kompas geel. Juul Bracke, leerling en zelf leverpatiënt , verkocht de afgelopen weken zelfontworpen buttons ten voordele van het kinderziekenhuis in Gent. Dat bracht al 1000 euro in het laatje. En vandaag waren heel wat leerlingen in het geel gekleed op de school.