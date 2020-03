Camera’s schrikken dieven niet af: zaakvoerder looft 1.000 euro uit voor gouden tip Didier Verbaere

13 maart 2020

10u27 18 Wetteren Bij de firma Resgro Op de Zuidlaan in Wetteren werd dinsdag op klaarlichte dag een partij goederen gestolen. Het bedrijfje verkoopt restpartijen van groothandels in werkmaterialen en had net een zending buiten klaar gezet. Eén minuut later was de zending verdwenen. De zaakvoerder looft een beloning van 1.000 euro uit voor de gouden tip.

“We hadden al een toestel weggestoken tussen een wagen en de gevel om naar een klant te brengen. Op de camerabeelden zie je een bestelwagen stoppen en een man op zijn dooie gemak onze spullen stelen. Dit is al de tiende diefstal in korte tijd. Onze aanhangwagen werd hier al gestolen. Regelmatig wordt brandstof gestolen uit onze grote bestelwagen en ook in ons magazijn werd al meermaals ingebroken. Eén dader moest zich al in de rechtbank verantwoorden, maar moest niks betalen omdat de duts toch geen geld had. Camerabewaking, een alarm en een blaffende hond halen niks uit”, zucht zaakvoerder Stefaan De Greve. De bestelwagen waarmee de daders reden, is ondertussen doorverkocht aan een Roemeens bedrijf. De Greve looft 1.000 euro uit voor de gouden tip naar de daders.