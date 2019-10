Calipage Run levert 14.153 euro op voor UZ Gent Didier Verbaere

15 oktober 2019

13u25 5 Wetteren De Calipage Run in Wetteren leverde 14.153 euro op voor de uitbouw van de Immuno-T, een digitale animatie die de immunotherapie uit de doeken doet. Rik Ost, Bart Maes en co-organisator Marc Foket overhandigden de cheque aan professor Tessa Kerre van het UZ Gent tijdens een afsluitend benefiet in Salons ’t Groenhof in Melle.

“We zijn ontzettend gelukkig met het resultaat’ zegt organisator Rik Ost. “Professor Tessa Kerre wil Immuno-T uitbreiden met een Chemo-T en een Radio-T en er zijn intenties om een motion comic te ontwikkelen om stamceltransplantatie uit te leggen”.

Professor Tessa Kerre wil ook nog spelletjes ontwikkelen, serious games die per niveau een verhaal vertellen. Je volgt bijvoorbeeld het verhaal van je buurvrouw die borstkanker krijgt. Telkens ze bij de arts gaat en uitleg krijgt, wordt dan teruggekoppeld naar het spel. Het eigenlijke spel is een soort puzzelspel, waarbij je kankercellen moet doden en zoveel mogelijk gezonde cellen moet sparen.

“Met dergelijke interactieve benadering van kanker kunnen we haarfijn aan patiënten uitleggen hoe hun ziekte bestreden wordt en hoe de therapie werkt” zegt professor Tessa Kerre. “Met de ontwikkeling van deze tools kunnen ze het zelf veel gemakkelijker begrijpen en uitleggen en het werkt nog therapeutisch ook”.

De co-organisatoren verzamelden in drie jaar tijd met de Foca Run in Oordegem en 2 keer Calipage Run in Wetteren al meer dan 70.000 euro voor goede doelen. Volgende editie is de Foca Run aan het kerkplein van Oordegem op vrijdag 26 juni 2020. Spontane giften zijn nog steeds welkom op rekening KBC BE69 7310 0317 2578 met vermelding ‘Chemo-T en Radio-T 2020 2021'.