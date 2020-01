Cafés zonder ploeg voetballen voor groepsgevoel en goede doel in ‘dé derby van Wetteren’ Didier Verbaere

08 januari 2020

19u01 0 Wetteren Na de laatste derby tussen Racing Wetteren en Standaard Wetteren, kijken voetbalsupporters al jaren uit naar een nieuwe clash tussen twee lokale ploegen. Helaas spelen het nieuwe RFC en Massemen in andere divisies. En dus organiseren cafés De Beurs op de Markt en Den Eeminck in de gelijknamige straat een derby onder elkaar.

De beste ideeën ontstaan tussen pot en pint. De nieuwe caféderby van Wetteren werd dan ook aan de toog geboren. “Maar het moet dé nieuwe Derby van de gemeente worden”, lachen Mattias Erauw en Steven Rasschaert. Alleen, geen van beide cafés heeft momenteel een voetbalploeg in competitie. “Dat is juist de bedoeling. Onze spelers mogen zelfs niet kunnen voetballen of spelen in één of ander verband. Ze mogen met andere woorden zelfs geen ei kapot kunnen stampen”, lacht Steven.

G-voetbal

“Het gaat hem om de kameraadschap en het ludieke. En om aan te tonen dat de horeca in Wetteren tegen dezelfde bal trapt. Er doen klanten, jong en oud, man en vrouw, mee aan de match. Ook van andere cafés. Met de match, de derby der derby’s, willen we ons amuseren en geld inzamelen via steunkaarten voor het G-voetbal in Massemen”, legt Mattias uit.

De derby wordt gespeeld op zaterdag 1 februari. “We willen ook tegengas geven voor Tournée Minerale en voorzien voor de supporters een gratis vat bier en een stevig feestje na de match in de kantine van de sporthal”, zegt Mattias. “Zelf nemen we de match heel serieus. Zo gaan we twee weken trainen. En we willen daags voor de wedstrijd ook op afzondering. In de Blaarmeersen. Aan de kantine”, lacht Steven. De wedstrijd van twee maal twintig minuten start om 19 uur. Alles is gratis en tijdens de pauze kan je een steunkaart kopen voor het G-voetbal in Wetteren.