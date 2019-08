Cafédochter Wiesken en cafézoon Hubert ontdekken elkaar in een café Didier Verbaere

19 augustus 2019

15u05 0 Wetteren In Wetteren vierden Hubert De Pril (81) en Maria Van Herpe (81) hun diamanten huwelijk. Beiden groeiden op in een café en samen na haar huwelijk hield ook ‘Wieske’ nog verschillende horecazaken open in Wetteren.

Hubert is de zoon van Kamiel en Elza. Zij hielden in Overbeke een café open. Ook Maria, Wiesken in de volksmond, is een cafédochter. Haar ouders, Michel en Dellarie Wettinck, uit Massemen, houden er café op Lambroek “Bij dille” en daar moet Wieske veel meehelpen. Hubert passeerde vaak aan de Lambroek waar hij een oogje had laten vallen op de knappe cafédochter. Als ze eens lief naar hem knikt, gaat hij voortaan elke zondag biljarten. Pas tijdens zijn legerdienst worden ze echt een koppel. Ze kregen vier kinderen Danny, Sabine, Wim en Daisy, zes kleinkinderen Imke, Sam, Jordi, Kevin, Joni en Robbe en ook al één achterkleinkind Nala. Zij vormt samen met mama Imke Van Gucht (31 jaar), oma Sabine De Pril (56 jaar) en overgrootmoeder Wiesken Van Herpe (81 jaar) een mooi viergeslacht.

Hubert werkte als lasser in Brussel en vaak in het buitenland en ook aan de bovenleidingen aan de spoorwegen. Zijn carrière sloot hij af bij Carrosserie Baeten in Melle. Daar heeft hij 10 jaar gewerkt als lasser, vooral voor aanhangwagens. Wieske heeft ook verschillende cafés opengehouden. En na haar caféperiode wordt Maria ‘vloerhostess’. Een term die haar zoon ooit tegenkwam voor een kuisvrouw. Ook dat deed ze met veel inzet en zeven op zeven in Brussel en thuis bij voorname families in Wetteren.

Vandaag genieten ze van hun oude dag en gaat Hubert graag vissen of kweekt hij kippen en duiven. Maria was lange tijd lid van KAV Massemen. Ze speelt ook graag mee bij het toneel in het Varekoutermuseum. Vanaf hun pensioen genieten ze beiden van lange fietstochten van 60 tot 100 kilometer met een vaste compagnie en met een koersfiets. Ook vandaag rijden ze nog graag met de fiets.