Café amper één week open en alweer gedwongen te sluiten door corona: “Een financiële ramp” Didier Verbaere

13 maart 2020

12u55 20 Wetteren Frederik Seghers (47) nam Café Tonneke aan de Massemsesteenweg in Wetteren over en opende vorige zondag opnieuw de deuren van het populaire volks- en sportcafé. Na amper één week moet hij al verplicht (tijdelijk) de deuren sluiten door de coronacrisis.

Frederik Seghers werkt al jarenlang in tal van Wetterse horecazaken. “Maar een eigen zaak bleef een droom”, zegt hij. Toen Peter en Brigitte hun café Tonneke sloten, werd de zaak gekocht door de buurman. Frederik en zijn partner Rachida huurden de zaak en waagden de sprong. Maar door de coronacrisis moeten ze om middernacht alweer sluiten. “Gisteren kregen we al te horen dat de jaarlijkse koers van Wielerclub Wetthra werd geannuleerd. Dat was al een serieuze streep door de rekening. Een verplichte sluiting van drie weken is al helemaal een financiële ramp voor een startende zelfstandige. Met de compensatie van 4.000 euro van de overheid kunnen we misschien de vaste kosten overbruggen”, zegt Frederik.

Maar hij laat de moed niet zakken. “Na één week zagen we de vaste klanten hier stilaan weerkeren. Tonneke heeft potentieel met een goeie kaart- en wielerclub en RFC Wetteren is naast de deur. Zodra we weer open mogen, introduceren we opnieuw de traditie om elke klant op maandag te trakteren”, besluit Frederik.