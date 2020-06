Buurt eist in petitie extra informatie rond project Cordonnier, gemeente plant plaatsbezoek Didier Verbaere

23 juni 2020

13u58 0 Wetteren De bewoners van de Schooldreef, Schoolstraat en Lange Kouterstraat in Wetteren hebben een petitie gemaild naar alle gemeenteraadsleden met de vraag om nog geen definitieve beslissing te nemen over de inrichting van de Cordonniersite. “Wij zijn niet deftig geïnformeerd”, klinkt het. “Er was een plaatsbezoek gepland begin juli", zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co)

De gemeente bouwt de oude kousenfabriek Cordonnier om tot een nieuwe stek voor de academie, een polyvalente zaal en een jeugdhuis. “Als bewoners zijn we niet deftig geïnformeerd en we vrezen dat de plannen de verkeersdrukte en parkeerproblemen in onze straten nog zullen verergeren. Daarom vragen we om de beslissing uit te stellen en eerst een vergadering in te lassen met alle bewoners zodat er in dialoog kan gegaan worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat de huidige problemen verergeren.”

Deze week uitnodiging

“Het is altijd onze intentie geweest om een plaatsbezoek met de buren te organiseren begin juli. Deze week worden de uitnodigingen verstuurd. Er is ongerustheid maar die is veroorzaakt door desinformatie van bepaalde partijen. Iedereen zal vragen kunnen stellen en zicht krijgen op de juiste plannen”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).

“De grote impact voor de buurt zal er pas in een latere fase komen als we starten met de bouw van woningen en de herinrichting van de site. Ook dan zal er met de buurt overlegd worden”, zegt Robbe De Wilde. “Wij willen hen ook betrekken in de invulling van de polyvalente zaal en buurtvergaderingen organiseren.”

