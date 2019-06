Burgerlijke stand gaat digitaal Didier Verbaere

07 juni 2019

15u15 2 Wetteren De gemeente Wetteren beschikt over akten van de Burgerlijke Stand vanaf de Franse Revolutie in 1795. De komende maanden worden alle Wetterse akten vanaf 1961 digitaal ingeladen en verwerkt zodat ze ook digitaal ter beschikking zijn.

De akten die dateren van vóór 1961 zijn slechts sporadisch nodig en worden vaak enkel geraadpleegd in het kader van genealogische opzoekingen.

Sinds 1 april 2019 is de Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand, kortweg DABS, in voege. Dat betekent een reuzenstap voorwaarts in de digitalisering: alle geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten worden voortaan digitaal opgemaakt en opgeslagen in een centrale databank.

De akten worden ook digitaal ondertekend. Dat moet ervoor zorgen dat in de toekomst zowel de burgers als de diverse administraties vlotter toegang hebben tot de nodige documenten.