Burgemeester Pardaen schiet Oogstfeesten op gang tijdens Patattenschieting Didier Verbaere

02 augustus 2019

22u38 0 Wetteren Aan het Boerenparlement in Massemen werden de 61ste Oogstfeesten op gang geschoten tijdens de 8ste petattenschieting op de liggende wip. De eerste ‘scheut’ werd gegeven door burgemeester Alain Pardaen (CD&V).

Lang kon hij niet blijven want zijn vrouw eiste hem op voor hun 33ste huwelijksverjaardag. Zo’n 50 schutters bekampten elkaar nadien in een wedstrijd boogschieten. De opbrengst gaat opnieuw naar Luna Reynvoet, een meisje met een motorische beperking. Pascal en Günther Berckmoes waren opnieuw organisatoren van dienst. Jaarlijks zamelen ze ruim 500 euro in met de schieting.