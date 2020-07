Buren ongerust over parkeerdrukte aan nieuwe Academie in Cordonnier Didier Verbaere

03 juli 2020

12u33 0 Wetteren Zo’n 65 buurtbewoners brachten donderdagavond een plaatsbezoek op de werf van Cordonnier aan de Schoolstraat in Wetteren. In de oude kousenfabriek komt de nieuwe Academie, een polyvalente zaal en een nieuw Jeugdhuis. De buren vrezen vooral voor een toename van de parkeerdrukte in de omliggende straten.

Er heerst heel wat ongerustheid over de nieuwe invulling van de oude kousenfabriek. De infoborden met uitleg over het masterplan verdwenen en Vlaams Belang deelde een pamflet rond waarin ze het gemeentebestuur verweten dat ze alle parkeerplaatsen schrapten en de buren dus de dupe zouden worden. Schepen Robbe De Wilde (Groen&Co) noemde het desinformatie. “Aan de plannen veranderde weinig. Er komen nog steeds 27 extra parkeerplaatsen en ook de huidige blijven behouden. We hebben de later fase van het masterplan met de bouw van woongelegenheden en een eventuele feestzaal gewoon on hold gezet waardoor ook de parkeerplaatsen in die fase nu niet aan de orde zijn”, zegt schepen Robbe De Wilde. Ook hierover beloofde hij overleg met de buurt.

Buurt vraagt extra kiss- en ridezone

“We zijn er toch niet gerust in. We hopen dat de gemeente rekening houdt met onze verzuchtingen. Zo denken we aan de invulling van een kiss- en ridezone waar ouders hun kinderen kunnen afzetten. We hebben nu ook al enorm veel last van het verkeer naar de Gemeentelijke Feestzaal”, zegt een buurvrouw. “Eens de nieuwe Academie in de zomer van 2021 zal verhuizen, zal ook het verkeer anders verlopen aangezien de ingang van de Academie langs de Schoolstraat komt. Daar zijn dus extra parkeerplaatsen voorzien”, klink het bij het gemeentebestuur.

Pieter Bracke, Diensthoofd Vrije Tijd, verontschuldigde zich tijdens een rondleiding. “We blonken inderdaad niet uit in goeie communicatie over de nieuwe plannen maar we moesten snel schakelen. Voor het oude gebouw van de Academie kregen we subsidies voor renovatie maar die moet in 2022 klaar zijn. Hierdoor wijzigden de plannen voor de nieuwe Academie en het masterplan snel”, zegt Bracke.

Klacht Vlaams Belang

Vlaams Belang diende ondertussen klacht in bij de waarnemend gouverneur tegen de nieuwe plannen. “Het rapport over de effecten voor de mobiliteit is gemaakt op basis van de oude plannen. Dit is geen behoorlijk bestuur”, zegt raadslid Wouter Bracke in zijn klacht. Schepen De Wilde wuift die kritiek weg. “Wij maken politieke keuzes over de invulling van minder parkeerplaatsen en meer groen. Er is geen enkele fout gemaakt in dit dossier”, besluit De Wilde.