Buren niet opgezet met inzet van politiedrone voor controle van coronamaatregelen: “Wonen we hier in China misschien?” Didier Verbaere

02 juni 2020

15u12 2 Wetteren De politiezone Wetteren, Laarne, Wichelen zet nu ook een drone in bij het controleren van de coronamaatregelen. Afgelopen zaterdag hing deze boven een tuin in het centrum van Wetteren waar vrienden in hun bubbel aan het eten waren. Zij zijn niet te spreken over ‘hun schending van de privacy’.

De politie van Wetteren experimenteert al een tijdje met een drone tijdens interventies. Afgelopen zaterdag hing het kleine onbemande vliegtuigje met camera en zoeklichten boven een tuin in de Hoenderstraat na klachten over geluidsoverlast. De bewoners zijn niet te spreken over de interventie.

“Ik was uitgenodigd bij de buren om samen een hapje te eten in de tuin. We waren er met vier personen, in onze bubbel. Er werd wel gelachen maar luide muziek was er niet want we speelden alleen muziek met een gsm”, legt één van de aanwezigen uit. Maar blijkbaar had toch iemand de politie verwittigd. “Agenten bonkten luid op de voordeur. Maar onze gastheer deed niet open. Even later hing er plots een drone boven ons hoofd met felle zoeklichten. Totaal overdreven. Wonen we hier in de Chinese Volksrepubliek misschien? Nogmaals, dit was geen coronafeestje. Maar vier mensen in hun bubbel. We zijn dan ook niet te spreken over de interventie”, klinkt het.

Kapper zonder mondmasker

Een boete volgt niet. Afgelopen week schreef de politie slechts één proces-verbaal in verband met corona uit. En dat ging naar een kapper die geen mondmasker droeg tijdens het werk.

“Wij zetten de drone in om het samenscholingsverbod te controleren in het kader van de COVID-19 maatregelen. Zo hebben wij hem ook ingezet op de laatste marktdag”, zegt commissaris Stefan Schamp. “Voor de Hoenderstraat was er een oproep binnengekomen voor een mogelijke samenscholing en geluidsoverlast. Er werd geen proces-verbaal opgesteld, gezien er geen vaststellingen waren", besluit Stefan. Sinds het begin van de coronacrisis zijn ondertussen 451 processen-verbaal opgesteld binnen de politiezone wegens overtreding van de maatregelen.