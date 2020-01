Buren en collega’s in de bres voor gezin dat alles verloor bij woningbrand in Kwatrecht: “Hartverwarmend” Didier Verbaere

17 januari 2020

19u13 2 Wetteren Na de verwoestende brand in de woning van Dimitri De Bruycker en Elke Lootens op de Brusselsesteenweg in Kwatrecht, starten buren en collega’s van het koppel verschillende hulpacties. Ook serviceclub Lions Wetteren helpt de jonge ouders van twee kinderen financieel.

Woensdagmiddag omstreeks 14 uur brak brand uit in de keuken in de achterbouw van de woning van het gezin op de Brusselsesteenweg 195 in Wetteren. Op het ogenblik van de feiten was er niemand thuis. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluiting aan één van de elektrische apparaten. In een mum van tijd sloegen de vlammen door de ramen van de woning en stond het hele huis in lichterlaaie. De brandweer kon enkel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woning. Maar ook die liep heel wat rook- en waterschade op.

Het getroffen gezin werd ondertussen met hun twee jonge kinderen opgevangen bij familie. Buren starten een hulpactie op voor hen. “We openen maandag een noodrekening waarop iedereen een bijdrage kan storten. Spullen inzamelen doen we niet. Het is beter dat Dimitri en Elke zelf kunnen beslissen wat ze nodig hebben”, zegt buurvrouw Christel Van den Berghe. Samen met haar andere buurvrouw Sabine en haar dochter Angie wil ze zoveel mogelijk geld inzamelen.

Wij willen iedereen bedanken voor de hulp. Sorry dat wij nog niet op alle berichten hebben kunnen reageren, maar we zijn druk bezig met alles te regelen Slachtoffer Elke

“Onze buren zijn werkelijk alles kwijt. Een echt ramp. Ze woonden hier nog maar enkele jaren en kochten het huisje toen Elke net bevallen was. Sindsdien deden ze er alles aan om de woning op te knappen en was de tuin een echt speelparadijs voor hun twee schatten”, zegt Christel.

Ook oliebollenkraam Abel, met standplaats op de Brusselsesteenweg in Wetteren, laat weten dat ze gratis oliebollen zullen bakken en verkopen voor het gezin.

Serviceclub Lions Wetteren laat ondertussen weten dat ze een aanzienlijk bedrag klaar heeft liggen voor het gezin. “Het bedrag houden we liever vertrouwelijk maar we willen deze mensen helpen”, zegt Jan Meulemans van Lions Wetteren.

En ook An Sofie Van Bever, een collega van Elke in een woonzorgcentrum in Sint-Martens-Latem, startte een hulpactie met steunkaarten op. Zij heeft ook een ruimte voorzien om spullen te stockeren. Wie huisraad, kledij of speelgoed heeft voor het getroffen gezin kan haar steeds contacteren op 0497/63.51.20.

Dikke merci

Het getroffen koppel reageert via de sociale media op alle steun. “Wij willen iedereen bedanken voor het aanbieden van hulp. Sorry dat wij nog niet op alle berichten hebben kunnen reageren, maar we zijn druk bezig met alles te regelen. De hulp die we aangeboden krijgen, is dan ook overweldigend en hartverwarmend. Momenteel verblijven wij bij familie, maar wij hebben nu veel te verwerken en veel te regelen. Wij moeten eerst een vaste woning hebben zodat wij al het gerief dat jullie ons kunnen aanbieden een plaats kunnen geven. Jullie horen nog van ons, alvast dikke merci”, schrijft Elke.