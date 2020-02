Bunkerwandeling langs trage wegen in Kwatrecht Didier Verbaere

07 februari 2020

13u50 0 Wetteren De Dienst Vrije Tijd Wetteren en Pasar Wetteren Lede organiseren op zondag 16 februari een tragewegenwandeling langsheen de bunkers van Kwatrecht. Vertrek om 14 uur aan de Heilig Hart Brouwerij op de Brusselsesteenweg.

De uitgestippelde wandeling van 8,5 kilometer over onverharde wegen, passeert voorbij verschillende bunkers van de verdedigingsgordel rond Gent. Inschrijven is niet nodig en de wandeling is gratis. Info via simon.wandelen@proximus.be.