Brouwerij geïnstalleerd in Heilig Hart Kerk van Kwatrecht Didier Verbaere

26 juli 2019

14u30 18 Wetteren De Heilig Hart Kerk van Kwatrecht in Wetteren kreeg in 2017 een nieuwe bestemming toen het gebouw werd verkocht. Hans Dusselier en zijn zoon Victor brachten er hun zaak in natuurlijke wijnen onder en starten er nu ook een brouwerij. De brouwketels en een koelschip voor natuurlijke gisting werden er deze week geïnstalleerd. Tegen kerstmis wordt het eerste bier in de kribbe van de Heilig Hart Brouwerij verwacht.

Hans Dusselier verkoopt en verdeelt sinds 2005 exclusieve biologische en natuurlijke wijnen en Japanse junmai saké. Sinds hij de kerk in Kwatrecht kocht breidde hij zijn gamma ook uit met eigen bieren die hij brouwt in een gehuurde brouwerij in Lubbeek : een Saison, een Dubbel en een Tripel.

“Vanaf de aankoop van de kerk was het onze bedoeling om hier ook een microbrouwerij te installeren. Met De Heilig Hart Brouwerij willen we brouwen in de naam van de vader, van de zoon en van de Heilige Geest. Onze bieren in de naam van de vader, klassieke Belgische bieren, blijven we brouwen in Lubbeek. Dat procedé staat op punt en daar brouwen we met leidingwater. Hier in Kwatrecht gaan we werken met gezuiverd putwater. Wat het bier een heel andere smaak zou geven”, zegt Hans.

In de naam van de zoon en de Heilige Geest

In Kwatrecht willen Hans en Victor het gamma uitbreiden met bieren in de naam van Zoon en in de naam van de Heilige Geest. “In naam van de Heilige Gist eigenlijk”, lacht Hans. “In onze brouwerij hebben we ook een koelschip waarin de gebrouwen bieren kunnen afkoelen en spontaan vergisten met de natuurlijke gisten die hier in de lucht hangen. Je kan dit vergelijken met de stijl van de Brusselse Geuze en Lambic bieren. Dat worden zuurdere bieren. We gaan ook experimenteren met Kveik Gist. Dat is een oude gedomesticeerde gist uit Noorwegen. Elke huisbrouwerij of boerderij kweekt daar haar eigen typische gist en we zijn fier dat we met vier van zulke bedrijfjes in zee mogen gaan en hun gist kunnen gebruiken. Verder willen we ook heel wat fruitbieren brouwen”, zegt Hans. Het bier wil hij ook lageren in terracotta kruiken en houten vaten voor ze op fles gaan. Alles voor een exclusieve smaak dus. “Door de hoogte van het kerkgebouw hebben we de brouwerij ook gravitair van boven naar onder kunnen bouwen. Naar een idee van mijn zoon Victor. Hierdoor moeten we het bier niet onder druk overpompen wat dan weer de smaak ten goede komt. Noem het gerust slow brewing zonder druk. Als kleine brouwerij willen we ons onderscheiden”, klinkt het.

Experimenten

En dan zijn er nog de bieren in de naam van de zoon. “Dat worden kleinere en éénmalige brouwsels en experimenten. We willen in dit gamma gewoon doen waar we zin in hebben en bijvoorbeeld eens rabarberbier brouwen. Hiervoor hebben we ook onze eigen hopsoorten aangeplant in de tuin van de kerk. En onze eigen selectie van vergeten kruiden zoals duizendblad, lavas, suikerwortel of daslook die we willen verwerken in onze bieren. We hopen half augustus te starten met de eerste brouwsels en rond Kerstmis onze eerste bieren te kunnen serveren hier in de kerk”, besluit Hans. De Heilige Hart Bar, de wijnwinkel en de brouwerij kan je ook bezoeken op donderdag en vrijdag vanaf 16 uur en op zaterdag en zondag vanaf 14 uur. Of op afspraak. Info op www.heilighartbrouwerij.be.