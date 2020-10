Brouwcursus bij Vereniging voor Amateur Wijnmakers Didier Verbaere

07 oktober 2020

13u11 0 Wetteren De Vereniging voor Amateur Wijnmakers in Wetteren leert je ook zelf bier brouwen en start zaterdag 10 oktober met een nieuwe cursus.

De lessen vinden plaats in het gildelokaal in de Moerstraat 107. Op zaterdag 10 oktober van 9.30 tot 12.30 uur is er een theoretische les. Eén week later wordt de theorie in praktijk omgezet en wordt de hele dag gebrouwen. Op 5 december wordt er gebotteld en het resultaat wordt geproefd op 9 januari.

Deelnemers betalen 80 euro voor het lidgeld, de cursus en zes grote flessen van het eigen brouwsel. Inschrijven is verplicht en kan via 0486/412.460. Door de coronabeperkingen worden slechts acht cursisten toegelaten.