Bromfietser zwaargewond aan been na aanrijding met wagen : Serskampsteenweg even afgesloten. Didier Verbaere

24 augustus 2019

20u54 0 Wetteren Op de Serskampsteenweg in Wetteren raakte een bromfietser zaterdagavond omstreeks 19.30 uur zwaargewond aan het been bij een aanrijding. De steenweg werd tijdens de verzorging ter plaatse een tijdlang afgesloten.

De dame reed met haar bromfiets in de richting van Serskamp toen ze werd aangereden door een bewoner die van zijn oprit reed. Volgens getuigen zat de ondergaande zon toen erg laag. Mogelijk was de man even verblind en zag hij de bromfietser niet aankomen. De dame smakte hard op de grond en bleef aan de andere kant van de steenweg gewond liggen. De hulpdiensten sloten de weg af tijdens de verzorging van het slachtoffer. Ze liep een erg complexe beenbreuk op en werd onder begeleiding van de MUG overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de wagen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Omstreeks 20.45 uur was de Serskampsteenweg weer open voor het verkeer.