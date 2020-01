Broers openen 3de bakkerij op 2 jaar tijd Didier Verbaere

25 januari 2020

18u25 20

In de Florimond Leirensstraat in Wetteren openden de broers Mo (26) en Abdel Bouakline (28) hun nieuwe bakkerij in de voormalige winkel van bakkerij Bracke. Het is naast Nieuwerkerken en Ninove de derde zaak van de bakkende broeders.

Bakkerij Bracke sloot vorig jaar de deuren. Na meer dan twintig jaar nachtwerk zonder sociaal leven wilden Bart en Claudine anders gaan leven. De zaak stond enkele maanden gesloten maar werd nu overgenomen door de broers Mo en Abdel Bouakline uit Ninove. Het is hun 3de zaak. “We hadden al heel wat klanten uit de buurt van Laarne en Wetteren die bij ons in Aalst om desembroden kwamen. Ze vonden het jammer dat deze zaak in Wetteren gesloten stond. Een warme bakker wordt stilaan een zeldzaamheid en het is een keiharde stiel maar wij zijn gewoon gepassioneerd”, zegt Mo. De broers studeerden af als bakker en patissier en bakken alles in hun atelier in Ninove.

Ambachtelijk

“Ambachtelijk brood, desembrood, luxe patisserie, bokkenpootjes en pralines. Alles maken we zelf met liefde voor het vak. We proberen ook vaak nieuwe dingen uit en maken speciaal gebak voor speciale gelegenheden zoals Valentijn”, vult Abdel aan. In hun nieuwe zaak bedient Tanita dagelijks de klanten, behalve op maandag. Meer info via de Facebook pagina van de broers Bouakline.