Brick Planet neemt afscheid maar komt terug met Brick Cafés Didier Verbaere

28 december 2019

20u36 2 Wetteren Brick Planet, de onafhankelijke Lego-winkel in de Moerstraat in Wetteren, heeft zaterdagavond de deuren gesloten na bijna zes jaar.

“De concurrentie met het internet maakt het onleefbaar. Maar onze beurzen en online-shop blijven bestaan en we starten vanaf half maart met een maandelijks Brick Café in Wetteren of de regio waar Lego-liefhebbers samen problemen kunnen bespreken en bestellingen afhalen”, zegt zaakvoerder Eric De Bachere. De laatste maanden organiseerde Eric nog een succesvolle beurs in zaal Gowalt en hield hij uitverkoop in de zaak.

Zaterdag kwamen nog heel wat verzamelaars en klanten langs. Onder hen ook heel wat leden van BELUG, de Belgische Lego Users Group. Ook zij moeten op zoek naar een nieuwe locatie voor de jaarlijkse beurs want hun gewenste weekend past moeilijk in de planning van het Scheppers instituut.