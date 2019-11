Exclusief voor abonnees Brick Planet gaat verder online en in Repair cafés: Prins Laurent moet op zoek naar nieuwe Lego winkel voor zoon Nicolas Didier Verbaere

06 november 2019

15u43 1

Brick Planet, de onafhankelijke Lego winkel in de Moerstraat in Wetteren, houdt het eind december voor bekeken. “De concurrentie met het internet maakt het onleefbaar voor een winkel. Maar onze beurzen en online-shop blijven bestaan en we denken aan een maandelijks Repair Café waar Lego liefhebbers samen problemen kunnen bespreken en bestellingen afhalen”, zegt zaakvoerder Eric De Bachere.

Zes jaar geleden opende Eric (50) Brick Planet in de voormalige speelgoedzaak van André Raes in de Moerstraat. De Lego speciaalzaak is één van de enige onafhankelijke winkels in Vlaanderen en specialiseerde zich in onderdelen voor Lego liefhebbers. Van heinde en ver kwamen Lego bouwers naar Wetteren afgezakt met hun specifieke eisen, wensen en problemen bij het bouwen van hun creaties. Daarnaast verkoopt hij ook de klassieke sets van Lego.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu