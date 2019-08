Brasserie Manjefiek opnieuw besmeurd door vandalen : bijtend zuur en verf op terras in anderhalve maand Didier Verbaere

15u06 7 Wetteren Voor de tweede keer op anderhalve maand werd Brasserie Manjefiek aan de Gentsesteenweg in Wetteren geviseerd door vandalen. Uitbater Jan Brantegem dient klacht in bij de politie en gaat camera’s plaatsen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden de nieuwe wanden van het terras besmeurd met gele latexverf. “Vorige maand werden de wanden ook al aangepakt met een bijtend zuur. En afgelopen nacht, opnieuw op een donderdag, gooide iemand verf tegen de wanden. Ik heb klacht ingediend bij de politie en ga camera’s plaatsen”, zegt Jan Brantegem.

Wie achter de vandalenstreek zit, weet hij niet. “Zijn het vandalen of worden we geviseerd door een jaloers iemand of mensen die kwaad zijn omdat onze parking enkel voor klanten is? Ik weet het niet. Wie doet nu zoiets? We gaan er in elk geval niet voor verhuizen. De politie is bezig met een onderzoek en er komen camera’s om de buurt in de gaten te houden”, besluit Jan. Eventuele getuigen kunnen zich melden bij de lokale politie en via pz.wlw@police.belgium.eu.