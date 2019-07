Brandweer rukt opnieuw uit voor fluitende gastanks Didier Verbaere

25 juli 2019

18u56 1 Wetteren De brandweer van Wetteren kreeg donderdag opnieuw oproepen voor fluitende gastanks in de Steenbergstraat in Wetteren en in een tuin in Kalken. Telkens ging het om loze interventies. Ook woensdag waren er dergelijke De brandweer van Wetteren kreeg donderdag opnieuw oproepen voor fluitende gastanks in de Steenbergstraat in Wetteren en in een tuin in Kalken. Telkens ging het om loze interventies. Ook woensdag waren er dergelijke oproepen

Door de hitte warmt het gas in een losstaande propaantank fel op en opent voor de veiligheid een overdrukventiel. Kwestie van de druk van de ketel te halen. “In principe is dat niet gevaarlijk als je er niet naast staat te roken. Zo’n overdrukventiel dient daarvoor, dus dat is normaal”, klinkt het bij de brandweer van Wetteren. Toch werd donderdagnamiddag de brandweer opgetrommeld. “We raden de mensen telkens aan om de propaangastank af te schermen van de hitte. Of nog beter is overschakelen op aardgas.”

