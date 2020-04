Brandweer ruimt stabilisé over afstand van 700 meter Koen Moreau

25 april 2020

11u37 0 Wetteren Vrijwilligers van de brandweer kregen zaterdagochtend in Westrem een mooie opruimklus voorgeschoteld.

In de Westremstraat was, ter hoogte van kerk, over een afstand van 700 meter stabilisé uitgestrooid. Een situatie die best gevaarlijk was. De pompiers gaven de straat dan ook een stevige poetsbeurt. Daarvoor werd een rijstrook tijdelijk afgesloten, maar de hinder voor het verkeer bleef beperkt.