Brand(je) door petroleumkachel Didier Verbaere

11 november 2019

09u53 0

In de Warandelaan in Wetteren ontstond zondagnacht omstreeks 1.15 uur brand in een woning door een petroleumkachel. De brandweer haalde de Zibro Kamin kachel buiten en ventileerde de woning grondig. De schade bleef beperkt.