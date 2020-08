Brand bij bedrijf dat bermen autosnelweg onderhoudt: zware geurhinder Tijs Van Puyenbroeck & Didier Verbaere

22 augustus 2020

12u51 2 Wetteren Bij ABOG, een bedrijf dat onder meer bermen van wegen onderhoudt, is deze ochtend brand uitgebroken. Op het bedrijventerrein in de Vantegemstraat in Wetteren ontbrandde een stapel hooi door de hitte.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar zal nog een hele dag moeten nablussen. Er is geen gevaar voor de bevolking, maar de omwonenden kregen wel een sms via het BE-Alert om hen op de hoogte te brengen van de geurhinder. Ook de infrastructuur van het bedrijf bleef gevrijwaard.