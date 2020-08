Brand bij ABOG flakkert weer op maar hinder beperkt Didier Verbaere

23 augustus 2020

18u46 1 Wetteren Op het industrieterrein van Vantegem in Wetteren flakkerde een compostbrand in het bedrijf ABOG zondagavond omstreeks 18 uur opnieuw op. Zaterdagvoormiddag Op het industrieterrein van Vantegem in Wetteren flakkerde een compostbrand in het bedrijf ABOG zondagavond omstreeks 18 uur opnieuw op. Zaterdagvoormiddag brandde het ook al in de open opslagloods aan de Vantegemstraat.

ABOG is een bedrijf dat slib verwerkt en bermen van straten onderhoudt. Het groenafval wordt opgeslagen in een open loods aan het bedrijf om later te verwerken tot compost. Zaterdag vatte een deel van het opgeslagen hooi door zelfontbranding vuur en had de brandweer heel wat werk om na te blussen. Maar zondagavond sloegen buurtbewoners opnieuw alarm omdat de grote hoop opnieuw aan het smeulen was. De brandweer kwam ter plaatse maar de rookhinder is beperkt.