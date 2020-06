Brand aan waterpomp veroorzaakt rookschade in woning Didier Verbaere

10 juni 2020

11u08 5

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wetteren In de Lindenlaan 99 in Wetteren brandde woensdagvoormiddag een regenwaterpomp uit in de garage van een woning. Het vuur doofde zichzelf door zuurstofgebrek, maar de garage liep wel wat rookschade op.

De bewoner van het huis was aan het werk in Massemen toen hij rond 10.15 uur telefoon kreeg van zijn buurman met de melding dat het brandalarm in zijn woning afging. Hij spoedde zich naar huis en ontdekte dat er een dikke rook in huis hing waarop hij de brandweer belde. In de garage was een regenwaterpomp, vermoedelijk na een kortsluiting, helemaal uitgebrand. De garage liep rookschade op en de brandweer verluchtte het huis grondig. De schade bleef beperkt.