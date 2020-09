Boze foorkramers voeren woensdag actie: “Gratis suikerspin voor alle kinderen” Didier Verbaere

01 september 2020

12u03 0 Wetteren De foorkramers zijn boos omdat de veiligheidscel van de gemeente Wetteren de grote kermis uitstelt naar oktober of november. Woensdag voeren ze een ludieke actie op de Markt en delen ze vanaf 16 uur gratis suikerspinnen uit aan alle kinderen.

De traditionele kermisweek begin september werd door de veiligheidscel van de gemeente geschrapt. Ze vragen aan de foorkramers om zelf een datum te prikken in oktober of november als de besmettingscijfers door corona verder blijven dalen.

Gemakzucht

“Overal regeert het gezond verstand en worden kermissen veilig georganiseerd tot 400 personen per plein. In Wetteren ontbreekt de wil en regeert gemakzucht”, schrijven de foorkramers in een pamflet. Ze wijzen erop dat er in oktober al heel wat andere kermissen op hun agenda staan en dat november te koud is voor een succesvolle kermis. “Covid mag geen vrijgeleide zijn om een ganse sector te discrimineren. Willen jullie een veilige kermis? Breng dan woensdag zoveel mogelijk kinderen mee naar de Markt van Wetteren. Wij trakteren ze met plezier op een gratis suikerspin”, roepen de foorreizigers op.