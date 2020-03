Bouw Residentie Clara start morgen: “Met de naam willen we een stukje nostalgie bewaren”. Didier Verbaere

04 maart 2020

16u24 0 Wetteren Aannemer Alain Bracq start donderdag met de bouw van Residentie Clara op de hoek van de Nieuwstraat en het Felix Beernaertsplein in Wetteren. De werken zullen anderhalf jaar duren maar de hinder blijft beperkt.

Op de hoek van de Nieuwstraat wordt een nieuw complex met 11 appartementen en winkelruimte gebouwd. De naam Residentie Clara verwijst naar frituur uitbaatster Clara Buysse van Café Frituur Sport op die locatie. Een legendarisch frietkot in Wetteren. “Toen we haar vroegen om het gebouw haar naam te geven, was ze meteen akkoord en zeer tevreden. Op die manier willen we de nostalgie wat in ere houden”, zegt Alain Bracq.

Anderhalf jaar werken

De werken zullen anderhalf jaar duren. “We beperken de hinder voor de buurt en het verkeer aangezien we bouwen op de rooilijn van de Provinciale school. Op die manier hebben we een strook op de site waar onze aannemers kunnen parkeren en stationeren”, zegt Alain. Vooral de eerste zes maanden bij de bouw van de ruwbouw, zal er veel werfverkeer zijn. Morgen starten de grondwerken. Meer info op www.braqbouwwerken.be.