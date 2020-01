Boskant steekt de kerstboom aan Didier Verbaere

10 januari 2020

17u39 0 Wetteren Op zaterdag 11 januari zet Feestcomité Boskant 66 het jaar 2020 op een warme manier in met een grote kerstboomverbranding aan de hal van Freddy Van Steen op de Smetledesteenweg 204 in Wetteren.

“Familie, vrienden, buren en kennissen zijn welkom op het spektakel vanaf 19 uur. Nadien bieden we een gratis consumptie en geschenk aan in de gezellige hal van Freddy rechtover de brandstapel. We serveren soep, cava, glühwein, jenever, bier en frisdrank”, meldt Feestcomité Boskant 66 vzw.