Boomkweker op rust Walter Van Sante (86) overleden Didier Verbaere

09 juni 2019

12u01 4 Wetteren In de dekenale kerk Sint-Gertrudis op de Markt van Wetteren wordt dinsdag om 10 uur afscheid genomen van voormalig rozenkweker Walter Van Sante. De echtgenoot van Susanne De Lathouwer overleed afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd in het ASZ van Aalst.

Walter was één van de bekendste rozentelers in de streek. Hij was ook gewezen voorzitter van het Verbond Boomtelers Oost-Vlaanderen en van de Belgische beroepsfederatie Belbex. In Wetteren zetelde hij ook in het bestuur van het Boomkwekerijcentrum. Walter heeft twee dochters en een zoon en zeven kleinkinderen. CD&V Wetteren betuigt in een rouwbericht haar diepste respect aan de familie. Walter was jarenlang één van de trouwste militanten van de partij.