Bontinck en Blomme (Wetteren) over uitstel competitiestart: “Zuur, maar logische beslissing” Xavier De Naeyer

17 september 2020

14u31 0 Wetteren FC Wetteren ziet het feestelijk debuut in tweede nationale in rook opgaan, nadat tegenstander Merelbeke geplaagd werd door corona.

“Woensdag kregen we het bericht dat de wedstrijd tegen Merelbeke niet doorgaat”, aldus sportief verantwoordelijke Andy Bontinck. “We begrijpen zeer zeker de beslissing, maar vinden het tegelijk ook zeer jammer want we keken er naar uit. Sportief waren we er ook klaar voor, want het niveau ging de voorbije weken in stijgende lijn. Het kon ook extrasportief een mooi verhaal worden, want de derby tegen Merelbeke heeft altijd iets extra. We hadden de nodige initiatieven genomen om er een topnamiddag van te maken. Van de burgemeester kregen we akkoord om het aantal toeschouwers uitzonderlijk van vierhonderd naar zeshonderd te verhogen en we hadden al heel wat inschrijvingen voor de footlunch voor de match. Deze affiche zal nu uitdraaien op een midweekmatch, wat veel minder aantrekkelijk is. Hopelijk lukt dat zo snel mogelijk, want anders zal het zeer moeilijk worden om alles in te halen. Ik vrees dat we vertrokken zijn voor een seizoen vol scenario’s zoals deze.”

Lange voorbereiding

“Dit lag in de lijn van de verwachtingen”, reageert coach Steven Blomme. “Zeker als we kijken naar de recente stijging van de cijfers. De volksgezondheid primeert, dus vind ik dit ook een logische beslissing. Jammer genoeg is een thuismatch tegen Merelbeke een van de hoogvliegers voor onze club qua volk en beleving. Als je daarmee de competitie kan openen op een zondag, dan mag je een hoogdag verwachten. Deze affiche ergens midweek inhalen zal financieel ook minder interessant zijn. Het is ook zuur dat we de zeer lange voorbereiding nu nog een weekje langer moeten maken. Het is duidelijk dat de spelers snakten naar het echte werk. We zochten nog snel een sparringspartner voor zondag, maar na overleg leek het ons toch veiliger om binnen onze eigen voetbalbubbel te blijven en gewoon onderling een partij te spelen. Ik vermoed dat dit niet enkel bij Merelbeke zal gebeuren en dat we in deze bange tijden week na week zullen moeten bekijken of de wedstrijden kunnen doorgaan.”