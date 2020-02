Boete en rijverbod voor bestuurder onder invloed die politiecontrole niet ziet en bijna agent raakt Koen Baten

11 februari 2020

15u22 0 Wetteren Wouter V. moest zich dinsdagochtend verantwoorden voor sturen onder invloed en het bijna aanrijden van een agent bij een controlepost vlak voor de oprit van de snelweg in Wetteren. De beklaagde merkte de agenten niet op waardoor iemand moest wegspringen.

De man kwam net terug van een hele dag vergaderen en was langs de kant even gestopt om een biertje te drinken. Even later reed hij bijna in op de controlepost. “Hij merkte de controle niet op en ook de agent niet waardoor het bijna tot een aanrijding kwam", aldus zijn advocaat. “Het was zeker niet zo dat hij niet meer wist waar hij vandaan kwam. Hij had gewoon een erg lange dag gehad", klinkt het. De man blies wel 1,7 promille bij de controle, goed voor zo’n 8 glazen. Hij werd veroordeeld tot een boete van 1.600 euro en 9 weken rijverbod. De medische en psychologische proeven moet hij opnieuw afleggen. De politierechter legde hem ook een alcoholslot op.