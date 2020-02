Boekvoorstelling: Verliefd op de bevrijder Didier Verbaere

05 februari 2020

15u50 2 Wetteren De gemeentelijke archiefdienst van Wetteren nodigt op dinsdag 18 februari auteur Dirk Musschoot uit voor de voorstelling en een bespreking van zijn boek “Sweethearts, Verliefd op de bevrijder” in CC De Poort.

Honderden Vlaamse vrouwen werden na de bevrijding in 1944 verliefd op een Brits militair. Soms leidde dat tot een flirt of een kortstondige relatie, maar even vaak beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Sommige koppels vestigden zich in ons land, andere zochten hun geluk in Groot-Brittannië. Wie waren die tommy’s die met een meisje van hier aan de haal gingen? Wie waren die oorlogsbruiden die zich in de armen gooiden van een soldaat die soms vreselijke dingen had meegemaakt?

Dirk Musschoot reisde jarenlang België en Groot-Brittannië af en vond tientallen love stories van Brits-Belgische bevrijdingskoppels. Verhalen vol ontroering, maar vaak ook van eenzaamheid en gemis. Ook het liefdesverhaal van de Wetterse Marie Jozef Vergaert komt aan bod.

Om 20 uur in CC De Poort. Gratis maar graag inschrijven via archief@wetteren.be of 09/369.00.50 (archiefdienst).