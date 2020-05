Boekhoudster Ann maakte al meer dan duizend mondmaskers na haar voltijdse dagjob: “Thuiskomen en vier uur achter de naaimachine” Didier Verbaere

15 mei 2020

10u19 4 Wetteren Ann De Meyer uit Massemen maakte sinds de lockdown al meer dan duizend mondmaskers voor thuisverplegers en zorginstellingen. Dat doet ze elke avond na haar voltijdse job als boekhoudster bij Eigen Dak in Wetteren.

Nog voor de lockdown was er al een algemeen tekort aan mondmaskers in de zorginstellingen. En dus zette boekhoudster en hobbykleermaakster Ann De Meyer zich elke avond aan haar stikmachine. “Daags voor het land op slot ging op 18 maart ben ik eraan begonnen. Stoffen voor medische maskers vond ik nergens meer en dus richtte ik me op katoenen maskers voor de thuisverplegers, mensen in zorginstellingen en begeleiders van jeugdinstellingen”, legt Ann uit.

“Ik wou maskers maken tot de grootste nood voorbij was. Maar de bestellingen bleven komen en ik ben nog elke avond vier uur bezig”, lacht ze. Dat doet ze gratis. “Ik reken enkele 2,5 euro aan voor de stof en de elastiek. Mijn tijd krijg je gratis”, zegt ze.

Afgelopen week stond de teller op 1.031 maskers. Af en toe maakt ze ook gepersonaliseerde reeksen met sportfiguren of met leuke slogans zoals ‘Babbelkous’, ‘Big Smile’ of ‘Anti-virus’. “Ik krijg ook aanvragen van kleuterjuffen die maskertjes willen met Winnie De Poeh of klaspop Jules erop. Zo blijf ik creatief bezig. Dagelijks maak ik ’s avonds 5 maskers per uur en dat blijf ik doen zolang het nodig is”, besluit ze.