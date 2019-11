BOB-controles in politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen Didier Verbaere

28 november 2019

14u28 0 Wetteren In Brussel werd de BOB-campagne voor de eindejaarperiode voorgesteld. In de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen doen ze dit het hele jaar door. Dit weekend gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag de verkeersveilige nacht door in Oost-Vlaanderen en zijn er op verschillende plaatsen controles gepland. Een verwittigd chauffeur is een veilige chauffeur!

“Ons korps neemt altijd deel aan de BOB-campagne, zowel in de zomer als in de winter. Maar in feite is het bij ons in de PZ het hele jaar door BOB-campagne”, zegt korpschef Gerritjan Maes. “We zijn als korps niet verplicht om controles uit te voeren, wij nemen vrijwillig deel aan de BOB-campagne. Bijna dagelijks organiseren wij verkeersacties die altijd kunnen uitmonden in een alcoholcontrole. En één à twee keer per week oriënteren wij ons heel specifiek naar chauffeurs onder invloed van alcohol of drugs”, zegt de korpschef.