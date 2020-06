Bloemenpracht in ’t Voskeshof : meer dan 500 fuchsia’s en tips voor groene vingers Didier Verbaere

30 juni 2020

18u57 0 Wetteren Hilaire en Micheline De Vos gooien voor de 22ste keer gastvrij het hekken open van hun tuin ‘t Voskeshof aan de Victor Van Sandelaan 95 in Wetteren. Door de coronamaatregelen doen ze dat niet twee maar vijf dagen van woensdag 8 tot zondag 12 juli.

Qua oppervlakte is die tuin niet overweldigend groot, maar de aangelegde perkplanten borders, de waterpartijtjes, de pergola voor hangfuchsia’s, sierbeelden en de prachtige siervijver maken van het geheel een buitenpaleis. Bezoekers maken er ook kennis met een weelde van honderden potten fuchsia’s, geraniums, vetplanten, hosta’s, datura’s en andere kuipplanten. Er staan er ondertussen meer dan 500 in de tuin van het koppel. Hilaire is bovendien een krak in het kweken fuchsia’s of bellekesbomen. Afgelopen winter kweekte hij opnieuw heel wat nieuwe soorten in zijn serre. Je krijgt er kosteloos uitleg over het stekken, kweken, snoeien en overwinteren van fuchsia’s.

Vijf dagen lang

“Door de crisis en door de versoepeling van de maatregelen zijn we blij dat we onze tuin kunnen openzetten. Om alles vlot te laten verlopen doen we dat nu vijf dagen van 14 tot 18 uur. Bezoekers kunnen rustig rondwandelen of buiten even wachten mocht het toch druk zijn”, zegt Hilaire. “Een drankje of koffie kunnen we niet serveren. Maar om de kosten te dekken, verkopen we wel een partij plantgoed”, zegt Hilaire. De toegang is gratis en parkeren kan wat verderop op de terreinen van de schuttersmaatschappij.