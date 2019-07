Bloemenpracht in ’t Voskeshof : meer dan 500 bloeiende planten en tips voor groene vingers Didier Verbaere

05 juli 2019

11u45 3 Wetteren Op zaterdag 6 en zondag 7 juli gooien Hilaire en Micheline De Vos van 14 tot 18 uur voor de 21ste keer gastvrij het hekken open van hun tuin ‘t Voskeshof aan de Victor Van Sandelaan 95 in Wetteren.

Qua oppervlakte is die tuin niet overweldigend groot, maar de aangelegde perkplanten borders, de waterpartijtjes, de pergola voor hangfuchsia’s, sierbeelden en de prachtige siervijver maken van het geheel een buitenpaleis. Bezoekers maken er ook kennis met een weelde van honderden potten fuchsia’s, geraniums, vetplanten, hosta’s, datura’s en andere kuipplanten.

Er staan er ondertussen meer dan 500 in de tuin van het koppel. Hilaire is bovendien een krak in het kweken fuchsia’s of bellekesbomen. Afgelopen winter kweekte hij opnieuw heel wat nieuwe soorten in zijn serre. Je krijgt er kosteloos uitleg over het stekken, kweken, snoeien en overwinteren van fuchsia’s. Medeoprichter Michel geeft er doorlopend een professionele uitleg over. Gratis toegang, koffie, frisdrank of een pintje inbegrepen. Parkeren kan op de terreinen van de schuttersmaatschappij in de straat.