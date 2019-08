Bloemen hulde en stapstenen voor gedeporteerde Wetteraars 18 augustus 1944 Didier Verbaere

18 augustus 2019

20u53 2 Wetteren Op 18 augustus 1944, 17 dagen voor de bevrijding van Wetteren, werden 22 prominente inwoners en vermoedelijke verzetsstrijders door de Duitse bezetter van hun bed gelicht. Zes werden gedeporteerd en overleden van ontbering na dwangarbeid in de concentratiekampen. Een 7de inwoner was eerder weggevoerd en overleed eveneens in Duitsland.

Camiel Bossaer (34), politie commissaris Cyriel Wante (40), Adolf Van Kerkchove (44), Arthur Verstuyft (45), Paul Blanchaert (48) en Georges Tremerie (56) zullen de concentratiekampen van onder meer Neuengamme niet overleven. Ook reserve-officier en architect Prosper De Vuyst (34) werd opgepakt als weerstander en overleed in Dora.

De gemeente Wetteren en de vaderlandslievende verenigingen herdachten 75 jaar na datum opnieuw deze tragedie en eerde haar helden. Na een hulde op het kerkhof was er ook een symbolische herdenking in de Wegvoeringstraat.

Stapsteen voor Paul Blanchaert

Tijdens de herdenking van 18 augustus werd in de Wegvoeringstraat een stapsteen symbolisch ingemetst voor Paul Blanchaert.

Paul Blanchaert werd op 18 augustus 1944 samen met 21 anderen weggevoerd door de Duitse bezetter. Hij werd geboren op 12 augustus 1896 in Asper. Op het ogenblik van zijn aanhouding was hij notaris in de Zandstraat, nu de Wegvoeringstraat, in Wetteren, net naast het college. Paul Blanchaert overleed in het concentratiekamp van Neuengamme aan de gevolgen van een keelontsteking.

Op de plaats waar hij woonde zal de steen definitief in het voetpad worden geplaatst. Momenteel wordt daar nog een flat gebouwd. De symbolische neerlegging van de steen werd bijgewoond door de familie. Ook zijn dochter Marie Claire (88) was aanwezig bij de plechtigheid op het kerkhof. Zij was 13 toen haar vader werd opgepakt. De komende weken zullen alle slachtoffers een gedenksteen krijgen aan de woning waar ze toen woonden.