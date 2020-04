Bloemen en applaus voor bewoners serviceflats Scheldezicht Didier Verbaere

30 april 2020

Wetteren Het voltallige personeel van het woonzorgcentrum Schelderust in Wetteren trakteerde donderdagmiddag de bewoners van de naburige serviceflats Scheldezicht met bloemen en op applaus. De flats zijn in een minimale lockdown maar konden de steun zeer appreciëren.

“In deze moeilijke tijden doen kleine attenties heel veel. Daarom hebben we een bloemetje voor de bewoners van het woonzorgcentrum meegebracht”, zegt schepen Lieve De Gelder (CD&V). Het personeel maakte een wandeling rond het gebouw en zwaaide en applaudisseerde naar alle bewoners.

Afgelopen dinsdag werd het personeel nog getest en het is wachten op de resultaten. Maar tot op heden blijft de site gespaard door het Covid-19 virus. Vrijdag worden ook alle bewoners getest. “In de assistentieflats gaan we ook de regels opnieuw versoepelen. We organiseerden hier de afgelopen weken een boodschappendienst met een sluis en aparte postbedeling. Nu schroeven we dit terug tot een individuele dienstverlening voor wie dat nodig acht”, zegt Steve Van Assche Lootens van het Sociaal Huis van Wetteren. Volgende week brengt het gemeentebestuur ook bloemen naar Armonea en WZC Sint-Jozef.