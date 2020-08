Bijna vijf uur in de rij voor paar schoenen van Brantano: “We dachten dat de winkel al om 10 uur openging en niet om 12 uur” Didier Verbaere

24 augustus 2020

12u07 2

Wetteren Aan de Brantano-vestiging in Wetteren stonden maandagochtend al om 7.30 uur de eerste koopjesjagers aan te schuiven voor de uitverkoop van de schoenenwinkel. Velen wisten niet dat de winkel pas om 12 uur de deuren zou openen in plaats van om 10 uur. Momenteel staan er nog enkele honderden mensen te wachten.

De winkel startte zaterdag met een totale uitverkoop na het faillissement van modebedrijf FNG. Het werd een ware overrompeling en de politie kwam uit voorzorg langs toen de zaak de deuren om 14.15 uur de deuren moest sluiten omdat ze de massa klanten niet meer de baas kon. Toen werd meegedeeld dat de winkel maandag om 10 uur opnieuw zou openen. Maar op de deur hing maandag een briefje dat de deuren pas om 12 uur zouden openen.

“We staan hier sinds een uur om 9 deze morgen omdat we veronderstelden dat we om 10 uur binnen konden. Nu we hier toch staan, wachten we gewoon onze beurt af”, zegt een vrouw op enkele meters van de ingang. “De eerste klanten stonden hier al om 7.30 uur”, klinkt het nog.