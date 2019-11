Bijna uur aanschuiven richting Gent na aanrijding in Wetteren Didier Verbaere

20 november 2019

09u50 0 Wetteren Op de E40 richting Gent moet je bijna een uur aanschuiven vanaf Erpe-Mere na een ongeval op de E40 in Wetteren. Er vielen geen gewonden.

Omstreeks 8.30 uur raakten drie wagens betrokken bij een kop-staart aanrijding. De linkerrijstrook was er versperd en er wordt momenteel getakeld. “Ook de brandweer is met een kleine ploeg ter plaatse om olie op het wegdek op te ruimen. Er is enkel materiële schade”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.