Bijna 15.000 bezoekers voor openluchtzwembad De Warande: “Ook volgend seizoen behouden we het reservatiesysteem in bubbels” Didier Verbaere

31 augustus 2020

17u47 0 Wetteren In juli en augustus reserveerden bijna 15.000 bezoekers een tijdsblok in bubbels in het openluchtzwembad De Warande in Wetteren. “Ook volgend seizoen behouden we het online reservatiesysteem”, zegt schepen van sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren).

Het openluchtzwembad De Warande mocht op 1 juli de deuren openen maar mocht slechts 500 bezoekers per voor- en namiddag toelaten. Reserveren kon online en inwoners van Wetteren, Melle en Laarne kregen voorrang op de andere bezoekers. “Ondanks het kwakkelende weer in juli staat de teller vandaag op 14.746 bezoekers sinds de opening. Ongeveer 40 % of zo’n 6.000 bezoekers waren inwoners van Wetteren en zo’n 1.000 kwamen uit Melle en Laarne. In een normale zomer tellen we zo’n 30.000 bezoekers maar is het bad ook een maand langer open”, zegt schepen van Sport Dietbrand Van Durme.

Nooit meer overvol

Het online reserveren blijft ook na corona behouden, maar wellicht zullen de bubbels volgende zomer groter zijn. “We denken dan aan twee blokken met telkens 750 bezoekers. Zomerse dagen met zo’n 2.500 aanwezigen op het domein zijn dus niet meer wenselijk aangezien dat soms voor problemen zorgt en eigenlijk ook voor niemand aangenaam is”, zegt departementshoofd vrije tijd Pieter Bracke.

Het openluchtzwembad blijft nog open tot 9 september. Drie dagen later, op 12 september, opent het binnenbad de deuren. “Het schoolzwemmen zal er eveneens in klasbubbels gebeuren of in bubbels per graad en per school. We voorzien ook blokken voor baantjeszwemmers en er kan vrij gezwommen worden op woensdagnamiddag, vrijdagavond, zaterdag- en zondagnamiddag. Ook hier werken we met een maximum aantal zwemmers, tussen 22 en 30 personen, en dus moet er vooraf een tijdsblok gereserveerd worden”, legt Edith Renne (teamcoach jeugd en sport) uit.