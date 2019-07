Bijna 10 procent te snel in politiezone Wetteren: Twee bestuurders naar politierechtbank Didier Verbaere

04 juli 2019

15u00 0 Wetteren Bij verkeerscontroles in juni in de politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen reed nog steeds bijna 10 procent van de gecontroleerde voertuigen te snel. Twee laagvliegers mogen het gaan uitleggen in de politierechtbank.

In juni werden 6.538 voertuigen gecontroleerd met de bemande camera. Er werden 628 overtredingen vastgesteld en processen verbaal opgemaakt. Dat is bijna 10 procent. In de Nerenweg reed een bestuurder met maar liefst 91 kilometer per uur in een zone 50. En ook op de Kasteeldreef werd een wagen met 93 kilometer per uur in de bebouwde kom geflitst. Beiden mogen zich aan een uitnodiging voor de politierechtbank verwachten.

Andere pijnpunten waren de Korte Massemsesteenweg (35,9 procent te snel) en de Mellesteenweg (20,11 procent) in Wetteren en de Dendermondsesteenweg in Wichelen (29,53 procent).