Big Jump, dode krabben en gezonken boot in Massemse Molenbeek Didier Verbaere

14 juli 2019

16u08 10 Wetteren Zo’n 30 moedigen waagden deze namiddag de sprong in de Molenbeek tijdens de Big Jump in Massemen. Dat doen ze om aandacht te vragen voor een betere waterkwaliteit in Vlaanderen. En in Massemen kan het ook nog heel wat beter. ‘s Ochtends werd er opnieuw een vervuiling vastgesteld. En Natuurpunt haalde kort voor de sprong nog een aantal dode Chinese wolhandkrabben boven.

De Big Jump werd ingeleid door acteur Wim De Coene die als Belleman in een boot de springers kwam zegenen en aanmoedigen. Maar even later werd hij zelf gedoopt toen het gammele bootje kapseisde en zonk.

Iets voor 15 uur sprongen zo’n 30 dapperen in het water, aangemoedigd door vele tientallen fans op de oevers van de beek. De Big Jump in Massemen werd na een stop van vijf jaar voor het eerst weer georganiseerd naar aanleiding van 1000 jaar Massemen. “De bedoeling is om er opnieuw een jaarlijkse traditie van te maken”, zegt André Paeleman van de organisatie.